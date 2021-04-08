Гвардиола повторил рекорд Моуринью, в 8-й раз выйдя в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала (2:1, первый матч – 2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Для Пепа Гвардиолы, возглавляющего «горожан», это 8-й выход в 1/2 финала ЛЧ за его тренерскую карьеру. По этому показателю он повторил рекорд , сейчас тренирующего .

Гвардиола впервые в качестве тренера попал в полуфинал ЛЧ в сезоне-2008/09, работая в «Барселоне».

в 1/2 финала встретится с «ПСЖ».

Вот какими будут полуфиналы Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Реал», «Сити» и «Челси». И кто теперь фаворит?