Гвардиола повторил рекорд Моуринью, в 8-й раз выйдя в полуфинал ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Для Пепа Гвардиолы, возглавляющего «горожан», это 8-й выход в 1/2 финала ЛЧ за его тренерскую карьеру. По этому показателю он повторил рекорд Жозе Моуринью, сейчас тренирующего «Тоттенхэм».

Гвардиола впервые в качестве тренера попал в полуфинал ЛЧ в сезоне-2008/09, работая в «Барселоне».

«Манчестер Сити» в 1/2 финала встретится с «ПСЖ».

Вот какими будут полуфиналы Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Реал», «Сити» и «Челси». И кто теперь фаворит?

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