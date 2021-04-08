«Ман Сити» впервые при Гвардиоле и 2-й раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и второй раз в своей истории вышел в полуфинал турнира.

«Горожане» дошли до этой стадии Лиги чемпионов впервые при тренере , работающем в клубе пятый сезон.

Ранее лишь раз играл в полуфинале турнира в 2016 году при . Тогда команда уступила «Реалу».

не может выйти в 1/2 финала ЛЧ с 2013 года – тогда дортмундцы уступили «Баварии» в финале.