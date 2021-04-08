«Ман Сити» впервые при Гвардиоле и 2-й раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Мануэль Пеллегрини Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 2:1) и второй раз в своей истории вышел в полуфинал турнира.

«Горожане» дошли до этой стадии Лиги чемпионов впервые при тренере Пепе Гвардиоле, работающем в клубе пятый сезон.

Ранее «Манчестер Сити» лишь раз играл в полуфинале турнира в 2016 году при Мануэле Пеллегрини. Тогда команда уступила «Реалу».

«Боруссия» не может выйти в 1/2 финала ЛЧ с 2013 года – тогда дортмундцы уступили «Баварии» в финале.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья