На иранском ТВ больше 100 раз прерывали трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за голых ног помощницы судьи Мэсси

На иранском государственном телевидении больше ста раз прерывали трансляцию матча АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:3), чтобы не показывать помощницу судьи Шон Мэсси.
Девушка, попавшая в бригаду Криса Каваны, работала на игре в шортах и гетрах до колена. В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».
Иранская правозащитная организация сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.
«Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима», – говорится в заявлении организации My Stealthy Freedom.
В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Одним из последствий этого стало то, что женщины стали обязаны носить чадру или платок-хиджаб.