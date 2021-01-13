На иранском ТВ больше 100 раз прерывали трансляцию матча «Тоттенхэм» – «МЮ» из-за голых ног помощницы судьи Мэсси

На иранском государственном телевидении больше ста раз прерывали трансляцию матча «Тоттенхэм» – (1:3), чтобы не показывать помощницу судьи .

Девушка, попавшая в бригаду Криса Каваны, работала на игре в шортах и гетрах до колена. В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона .

Иранская правозащитная организация сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.

«Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны делать эту практику нормой. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима», – говорится в заявлении организации My Stealthy Freedom.

В 1979 году в Иране произошла исламская революция. Одним из последствий этого стало то, что женщины стали обязаны носить чадру или платок-хиджаб.