Тухель оскорбил тренера «Порту» Консейсау после матча ЛЧ

Между Томасом Тухелем и случился небольшой конфликт после ответного матча 1/4 финала между и (0:1, первая игра – 2:0).

По информации Record, немецкий специалист послал португальца в грубой форме, сказав ему «fuck off», сразу же после финального свистка, когда тренеры направлялись друг к другу, чтобы поблагодарить за игру.

После этого между специалистами завязалась перепалка, к которой присоединились игроки, столпившиеся в центре поля.

По ходу пресс-конференции Консейсау прокомментировал этот эпизод: «Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом все».