«Аякс» может купить Хвичу летом. Агент игрока скоро встретится с Овермарсом

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«Аякс» хочет приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

По информации «Спорт-Экспресса», агент Мамука Джугели, представляющий интересы 20-летнего хавбека, в ближайшее время встретится со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом.

«Аякс» заинтересован в приобретении Хвичи в летнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация об интересе к грузину со стороны «Баварии», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Аталанты» и «Наполи».

В этом сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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