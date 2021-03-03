«Аякс» может купить Хвичу летом. Агент игрока скоро встретится с Овермарсом

«Аякс» хочет приобрести полузащитника Хвичу Кварацхелию.

По информации «Спорт-Экспресса», агент Мамука Джугели, представляющий интересы 20-летнего хавбека, в ближайшее время встретится со спортивным директором .

«Аякс» заинтересован в приобретении Хвичи в летнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация об интересе к грузину со стороны «Баварии», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Аталанты» и «Наполи».

В этом сезоне футболист провел 22 матча в , забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.