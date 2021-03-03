«Аякс» может купить Хвичу летом. Агент игрока скоро встретится с Овермарсом

«Аякс» хочет приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
По информации «Спорт-Экспресса», агент Мамука Джугели, представляющий интересы 20-летнего хавбека, в ближайшее время встретится со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом.
«Аякс» заинтересован в приобретении Хвичи в летнее трансферное окно.
Ранее появлялась информация об интересе к грузину со стороны «Баварии», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Аталанты» и «Наполи».
В этом сезоне футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.