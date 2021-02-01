«Рубин» готов продать Хвичу за 15 млн евро. Хавбеком интересуются клубы Серии А

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«Рубин» не будет против продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в летнее трансферное окно.

По информации «Спорт-Экспресса», казанцы планируют выручить от трансфера 20-летнего игрока сборной Грузии не менее 15 млн евро.

При этом «Рубин» намерен включить в сделку обязательное условие по проценту с будущей продажи Кварацхелии.

Официальных предложений в клуб по Хвиче зимой не поступало. Хавбеком активно интересуются команды не из лидирующей группы чемпионата Италии и не из других европейских лиг топ-5.

По данным источника, в прошлом году «Рубин» отклонил предложение «Краснодара» в размере 10 млн евро, согласно которому Кварацхелия оставался в аренде в «Рубине» на полтора сезона.

В 17 матчах РПЛ-2020/21 Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Подробнее его статистику можно найти здесь.

Директор «Рубина» о 10 млн евро за Хвичу: «Хотел купить молодого игрока РПЛ, сказали – 8 млн. Парень на замену выходит»

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