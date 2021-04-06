«Спартак» чаще всех в РПЛ привлекает к матчам игроков младше 21 года. «Зенит» – предпоследний

«Спартак» лидирует в по участию в матчах игроков младше 21 года, согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Расчет производился в процентном соотношении минут, проведенных на поле молодыми игроками, от общего количества игрового времени.

У этот показатель составил 14,1%. Кроме того, у красно-белых самый молодой средний возраст игравших футболистов – 24,6.

На втором месте – «Ротор» (11,6%), а замыкает тройку (10,3%).

занял предпоследнее место в рейтинге (0,7%), имея одну из самых возрастных команд (27,7). Последнее место у (0,4%).