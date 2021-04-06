Вальверде готов сыграть с «Ливерпулем» на уколах. Он получил повреждение в матче с «Барсой»

Полузащитник «Реала» Феде Вальверде готов выйти на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против (первая игра – 3:1), несмотря на проблемы со здоровьем.

В игре 30-го тура против «Барселоны» (2:1) Вальверде получил повреждение, и за два дня до матча с «Ливерпулем» он тренировался индивидуально.

Как пишет Marca, уругвайцу планируют сделать уколы, которые снизят болевые ощущения. Такое решение оценивается как рискованное, но Вальверде готов на него пойти, учитывая потери, которые в последнее время понес «Реал».

Футболисты, вышедшие на матч против «Барсы» в стартовом составе, вчера занимались восстановлением, все остальные, включая полузащитника , работали на поле в высоком темпе. Несмотря на то, что бельгиец провел уже несколько тренировок в общей группе «Реала», Зинедин Зидан пока не включал его в заявку на матчи.

Индивидуально работал защитник Дани Карвахаль, возвращение которого на поле запланировано на игру 31-го тура Ла Лиги против «Кадиса». и Лукас Васкес занимались восстановительными процедурами, а Рафаэль Варан, заразившийся коронавирусом, до сих пор изолирован.

сыграет с «Ливерпулем» в гостях. Матч состоится 14 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.