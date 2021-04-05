«Ман Сити» проиграл впервые за 7 матчей. Команда была в большинстве весь 2-й тайм

«Манчестер Сити» уступил (1:2) в матче 31-го тура Премьер-лиги.

Команда Пепа Гвардиолы уступила, пропустив от «Лидса» на 91-й минуте. Отметим, что «горожане» играли в большинстве с 45-й минуты.

Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия . Ранее команда выиграла у «Лестера» (2:0), «Фулхэма» (3:0) и «Саутгемптона» (5:2) в , победила «Эвертон» (2:0) в Кубке Англии, а также обыграла гладбахскую «Боруссию» (2:0) и «Дортмунд» (2:1) в Лиге чемпионов.

14 апреля «Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» с «Лидсом».