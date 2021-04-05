«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) благодаря голу Трента на 91-й минуте

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Футбол

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бирмингемцы открыли счет в первом тайме, однако после перерыва Мохамед Салах забил ответный гол, а уже в добавленное время Трент Александер-Арнолд принес «красным» победу.

В турнирной таблице «Ливерпуль» поднялся на промежуточное 4-е место, но «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» свои матчи в 31-м туре еще не провели.

Ливерпуль – Астон Вилла 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
10 апреля, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Уоткинс, 1:1 – 57 Салах, 2:1 – 90 Александер-Арнолд.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Вейналдум (Тиаго Алькантара, 70), Диогу Жота, Фирмино (Мане, 75).
Астон ВиллаМартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.
Предупреждения:
Конса (25), Дуглас Луис (49), Милнер (65), Таргетт (73), Робертсон (74), Уоткинс (85).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья