«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) благодаря голу Трента на 91-й минуте

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Бирмингемцы открыли счет в первом тайме, однако после перерыва Мохамед Салах забил ответный гол, а уже в добавленное время Трент Александер-Арнолд принес «красным» победу.
В турнирной таблице «Ливерпуль» поднялся на промежуточное 4-е место, но «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» свои матчи в 31-м туре еще не провели.
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.00, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 43 Уоткинс, 1:1 – 57 Салах, 2:1 – 90 Александер-Арнолд.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак (Шакири, 89), Робертсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Вейналдум (Тиаго Алькантара, 70), Диогу Жота, Фирмино (Мане, 75).
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Астон Вилла –
Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Трезеге (Рэмзи, 82), Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.