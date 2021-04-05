«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) благодаря голу Трента на 91-й минуте

В 31-м туре АПЛ одержал волевую победу над (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бирмингемцы открыли счет в первом тайме, однако после перерыва Мохамед Салах забил ответный гол, а уже в добавленное время Трент Александер-Арнолд принес «красным» победу.

В турнирной таблице «Ливерпуль» поднялся на промежуточное 4-е место, но «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» свои матчи в 31-м туре еще не провели.

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