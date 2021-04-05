Юрген Клопп: «В соцсетях люди могут прятаться за аккаунтом и писать что хотят. Эту проблему надо решить»

Главный тренер высказал свое отношения к социальным сетям на фоне того, что некоторые футболисты в последнее время часто получают там оскорбления.

«В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее.

Я не пользуюсь социальными сетями. За это меня критиковали на протяжении всей моей карьеры. Но надо просто не слушать людей, которых ты не знаешь и которые не хотят тебе помогать.

Это был бы мой совет игрокам. Я знаю, что в социальных сетях есть некоторые хорошие вещи, но они не такие уж и важные – если ты можешь отключить их, это хорошее решение», – сказал Клопп.