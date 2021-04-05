Сергей Ташуев: «Мне все равно на слова Мусаева. Когда он пройдет большой путь – пусть что-то говорит»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, который сейчас тренирует «Чайку», прокомментировал слова Мурада Мусаева в его адрес.

После ухода из «Краснодара» Мусаев в интервью Sports.ru ответил на вопрос о критике его работы со стороны Ташуева: «Он серьезный тактик, стратег, человек с огромными знаниями, лучший результат которого – пятое место в ФНЛ. Сейчас его команда идет внизу таблицы».

«Мне абсолютно все равно на слова Мусаева. Если бы такое сказал Гаджи Муслимович Гаджиев или Александр Федорович Тарханов – другое дело. А от слов Мусаева мне ни тепло ни холодно.

Вот когда он пройдет большой путь в низкобюджетных клубах, воспитает кучу футболистов и тренеров, тогда можно с ним разговаривать. А сейчас – какой смысл? Не хочу уподобляться Мусаеву.

Что касается так называемой критики, мне как эксперту звонят журналисты и задают разные вопросы – я делюсь собственным мнением. Если мне не звонят – я молчу. Все просто.

Когда Мусаев пройдет большой путь, а не поработает в тепличных условиях, как у Сергея Николаевича Галицкого – тогда пусть что-то говорит. Я же продолжаю заниматься любимым делом», — сказал Ташуев.

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