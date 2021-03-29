Мусаев о словах Шалимова «Мурад сдался»: «Если бы я приходил с перегаром на тренировку, можно было бы так сказать»

Бывший главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru высказался о критике в свой адрес.

– После вашей отставки Шалимов сказал, что вы сдались. В каком случае отставка – показатель того, что тренер сдался?

– Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался. После каждого осеннего поражения мне хотелось изменить ситуацию, я днем и ночью занимался тем, чтобы «Краснодар» стал лучше.

Я мог бы скрыться за спиной Галицкого, сохранить статус, отличную зарплату, досидеть до лета, а дальше заниматься строительством новой команды. У меня был действующий контракт на два года. Но я должен быть честен.

Если болельщики «Краснодара» приходят на стадион, а мы показываем то, что показываем, я должен уйти.

– Еще один бывший тренер «Краснодара», , тоже вас часто критиковал.

– Ташуев – серьезный тактик, стратег, человек с огромными знаниями, лучший результат которого – пятое место в ФНЛ. Сейчас его команда ( – прим. Sports.ru) идет внизу таблицы. Может быть, вместо того чтобы каждый день призывать к отставке Мусаева, лучше заняться своей непосредственной работой?

В России достаточно тренеров с большой буквы. В любой момент мне мог набрать – допустим, увидев слабую сторону у ПАОК, или мы могли обсудить планирование микроцикла. То же самое могу сказать про , Юрия Палыча [Семина], который публично поддержал после ухода.

Настоящий тренер не занимается призывами к увольнению и оценкой работы коллег. Хотя я могу понять, когда высказывается Газзаев, который очень многое выиграл, он имеет право. Остальным лучше посмотреть в зеркало, – заявил Мусаев.

Первое интервью Мусаева после «Краснодара»: почему все сломалось?

Мусаев в «Краснодаре»: сначала разнообразие стиля и две бронзы, итог – тотальная потерянность