Дмитрий Аленичев: «Тренером «Зенита» и ЦСКА никогда не буду. Может, буду сборную тренировать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Аленичев Футбол

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев исключил возможность работы в «Зените» и ЦСКА.

– При каком условии вы бы стали тренером «Зенита»?

– Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни ЦСКА, ни «Зенита» – точно. Потому что это были наши принципиальные соперники.

– А тренером кого хотели бы быть?

– Команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

– Ну вашей любимой команды – «Спартака»?

– Я уже был там тренером. Может быть, еще буду.

Может, буду сборную тренировать. Станислав Черчесов же не будет всю жизнь тренировать. Может, я себе я в каком-то клубе хорошо зарекомендую, и меня пригласят. А я посмотрю и, может быть, соглашусь, – сказал Аленичев в беседе с детьми-блогерами.

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