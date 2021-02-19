Дмитрий Аленичев: «Тренером «Зенита» и ЦСКА никогда не буду. Может, буду сборную тренировать»

Бывший тренер «Спартака» исключил возможность работы в «Зените» и ЦСКА.

– При каком условии вы бы стали тренером ?

– Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни ЦСКА, ни «Зенита» – точно. Потому что это были наши принципиальные соперники.

– А тренером кого хотели бы быть?

– Команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

– Ну вашей любимой команды – ?

– Я уже был там тренером. Может быть, еще буду.

Может, буду сборную тренировать. же не будет всю жизнь тренировать. Может, я себе я в каком-то клубе хорошо зарекомендую, и меня пригласят. А я посмотрю и, может быть, соглашусь, – сказал Аленичев в беседе с детьми-блогерами.