Стыковой матч Евро-2022 (жен). Россия победила Португалию (1:0) в первом матче

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Сегодня женская сборная России в гостях победила Португалию (1:0) в первом стыковом матче квалификации Евро-2022.

Единственный мяч забила Нелли Коровкина.

Ответный матч команда Юрия Красножана сыграет 13 апреля. Победитель пары получит право сыграть в финальной части Евро.

Чемпионат Европы среди женских команд состоится с 6 по 31 июля в Англии.

Лиссабон, Португалия

Португалия – Россия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коровкина (51).

Россия: Тодуа, Машкова, Беломытцева, Кожникова, Самойлова, Абдуллина, Федорова, Пантюхина (Шеина, 62), Козлова, Смирнова (Куропаткина, 94), Коровкина.

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