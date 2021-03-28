Антонио Конте: «Скудетто в руках одной команды 9 лет. Сбросить их с трона было бы здорово»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями о борьбе за скудетто после победы над «Сассуоло» (2:1) в перенесенном матче 28-го тура Серии А.
«Было много напряжения. Осталось девять матчей, и для нас каждый из них – на шесть очков. То же самое касается и преследователей. Каждая наша победа – это послание для них. Каждая наша победа – это смесь удовлетворения с усталостью.
Мы стараемся добиться чего-то прекрасного для клуба, который не побеждал 10 лет. Скудетто было в руках одной команды на протяжении 9 лет. Было бы здорово сбросить их с трона.
Давление в нашей ситуации – это нормально. Мяч кажется более тяжелым, когда ты играешь и долго не забиваешь», – сказал Конте.
«Интер» на 11 очков опережает «Милан», на 12 – «Ювентус» после 29 туров итальянского чемпионата.