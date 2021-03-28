Неймар сделал два ассиста в матче с «Баварией»

«ПСЖ» выигрывает у «Баварии» (2:0, первый тайм) в матче 1/4 финала чемпионов.

Две голевые передачи в этой игре сделал . В первом случае он ассистировал нападающему парижан , во втором – защитнику .

Это первые результативные передачи бразильца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

С полной статистикой 29-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ✅



Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9 — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Неймар тоже вышел на просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса 🤩https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/OQYwc6XWXK — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса 🤩 pic.twitter.com/JQchpP7jpR — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Баварией» и «ПСЖ». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.