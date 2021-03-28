Неймар сделал два ассиста в матче с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» выигрывает у «Баварии» (2:0, первый тайм) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Две голевые передачи в этой игре сделал Неймар. В первом случае он ассистировал нападающему парижан Килиану Мбаппе, во втором – защитнику «ПСЖ» Маркиньосу.

Это первые результативные передачи бразильца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

С полной статистикой 29-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Баварией» и «ПСЖ». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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