Неймар сделал два ассиста в матче с «Баварией»

«ПСЖ» выигрывает у «Баварии» (2:0, первый тайм) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Две голевые передачи в этой игре сделал Неймар. В первом случае он ассистировал нападающему парижан Килиану Мбаппе, во втором – защитнику «ПСЖ» Маркиньосу.
Это первые результативные передачи бразильца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
С полной статистикой 29-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ✅— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9
Неймар тоже вышел на просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса 🤩https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/OQYwc6XWXK— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса 🤩 pic.twitter.com/JQchpP7jpR— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Баварией» и «ПСЖ». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.