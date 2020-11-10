Карим Бензема: «Класико – лучший матч в мире. «Реал» выйдет побеждать, для нас это как финал»

Нападающий высказался о предстоящем матче против «Барселоны», с которой «сливочные» сыграют в рамках 30-го тура Ла Лиги.

«Месси способен сделать на поле все, с ним нужно действовать осторожно. Мы уже знаем, что он очень опасен. Еще у «Барсы» хороший вратарь.

– это лучший матч в мире. Не только для меня, но и для всех нас, потому что в этой игре встречаются две команды с большой историей. Этот матч всегда обладает большой значимостью.

Нас ждет сложная игра. Мы встретимся с командой, которая любит владеть мячом, как и мы. Исход игры будет решен в центре поля, как и в матче первого круга. Мы выйдем на поле, чтобы победить, потому что для нас это как финал.

Победитель Ла Лиги определится в самом конце чемпионата. Мы должны выйти на поле с таким настроем, словно нам предстоит провести финал», – сказал Бензема.

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущий третьим «Реал» на два балла при равном количестве матчей.

«Реал» примет «Барселону» в субботу, 10 апреля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.