Роналду забил 25 голов в лиге в 11 из 12 последних сезонов

принимает (1:0, первый тайм) в перенесенном матче 3-го тура Серии А.

На 13-й минуте счет открыл форвард . Он воспользовался прострелом хавбека , обыгравшего на правом фланге двух футболистов неаполитанской команды.

Португалец забил 25-й гол в 26-й игре в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Он сумел достичь этой отметки в рамках чемпионата в 11-й раз за последние 12 сезонов, проведенных в Серии А и Ла Лиге.

Лишь в первом сезоне в «Ювентусе» (2018/19) Роналду не удалось забить 25 голов в чемпионате – он остановился на отметке в 21 мяч.

Подробнее со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

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