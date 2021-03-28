Павлюченко – агенту Деспотовича: «Не надо здесь находиться, если человеку что-то не нравится. Меня задели и обидели его слова»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил агенту Юрию Горбенко, представляющему интересы нападающего Джордже Деспотовича.

Горбенко ранее предложил Павлюченко извиниться за комментарии в адрес Деспотовича на тему ранних заездов в гостиницы перед матчами.

«Надо понимать, что если бы Деспотович высказался с такой претензией главному тренеру, находясь на базе, перед игрой, то это одно. Но когда человек обращается к стране – это совсем другое.

Меня задели и обидели его слова. Я помню, когда прилетел в Англию, при первой же встрече пресс-атташе мне сказал: «Ром, я понимаю, что ты прилетел в другую страну, но если тебе что-то не нравится – не говори плохо о той стране, в которой играешь». Я это запомнил навсегда.

Меня задевает то, что Деспотович, находясь в стране уже несколько лет, говорит так про Россию. Если человеку что-то не нравится и он об этом открыто говорит, то не надо здесь находиться – это моя личная позиция.

Агент Деспотовича должен объяснить футболисту, прибывшему в страну, что так выражаться нельзя. Тем более он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить», – сказал Павлюченко.

Джордже Деспотович: «Хочешь бухать – можешь и в гостинице это сделать. Россия, умоляю, уберите заезды до игры»