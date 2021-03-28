«Лучше молчи и играй в футбол. Если что-то не нравится – чемодан-вокзал!» Павлюченко – Деспотовичу о заездах в гостиницу

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко отреагировал на слова форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

Серб в ответ на вопрос о том, что ему не нравится в России, сказал: «Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу!»

Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан-вокзал! Звезда», – написал Павлюченко в комментариях к новости в инстаграме.

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