«Челси» готов предложить 100+ млн евро за Лукаку (Calciomercato.com)

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб намерен летом подписать центрального форварда топ-уровня.

27-летний бельгиец в шорт-листе владельца «синих» Романа Абрамовича идет на втором месте, вслед за форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Челси» готов предложить более 100 миллионов евро за футболиста, который уже принадлежал команде с 2011 по 2014 год, сообщает Calciomercato.com.

В услугах Лукаку также заинтересован «Манчестер Сити», который ищет замену Серхио Агуэро.

Хотел бы поработать с Ромелу и тренер «Барселоны» Роналд Куман, который знаком с игроком по времени, проведенном в «Эвертоне». Однако у каталонцев нет средств на этот трансфер, а у «Сити» и «Челси» – есть.

При этом ни главный тренер «Интера», ни руководство клуба не хотят продавать Лукаку.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 27 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

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