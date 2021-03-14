«Челси» готов предложить 100+ млн евро за Лукаку (Calciomercato.com)

Нападающий «Интера» может вернуться в .

Лондонский клуб намерен летом подписать центрального форварда топ-уровня.

27-летний бельгиец в шорт-листе владельца «синих» Романа Абрамовича идет на втором месте, вслед за форвардом дортмундской «Боруссии» .

«Челси» готов предложить более 100 миллионов евро за футболиста, который уже принадлежал команде с 2011 по 2014 год, сообщает Calciomercato.com.

В услугах Лукаку также заинтересован , который ищет замену Серхио Агуэро.

Хотел бы поработать с Ромелу и тренер «Барселоны» , который знаком с игроком по времени, проведенном в «Эвертоне». Однако у каталонцев нет средств на этот трансфер, а у «Сити» и «Челси» – есть.

При этом ни главный тренер , ни руководство клуба не хотят продавать Лукаку.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 27 матчах Серии А. Его статистика – здесь.