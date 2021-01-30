Румменигге об отмене ФФП: «Нельзя прийти к тому, что конкурировать смогут только клубы, принадлежащие миллиардерам»

Председатель правления «Баварии» высказался о нынешнем формате финансового фэйр-плей (ФФП).

«Прямо сейчас разрешен убыток 30 миллионов евро за 3 года. За эти деньги даже игрока не купить, так что стоит подумать о том, как нужно отрегулировать ФФП.

[До ФФП] ситуация выходила из под контроля, в прошлом многие клубы растрачивали деньги. ФФП привел к более рациональному подходу, заставив клубы разумно расходовать бюджет, и в результате сделал футбол прибыльным», – сказал Румменигге.

В то же время функционер выступил против возможной отмены ФФП, заявив, что это приведет к разрушительной гонке вооружений: «Мы не можем прийти к тому, что конкурировать смогут только клубы, принадлежащие миллиардерам».

Румменигге выразил уверенность, что наказания за нарушения ФФП должны стать жестче.

«Нынешний ФФП не совсем идеален, потому что наказания не работают. Они недостаточно четко определены, это серая зона.

Клубы, нарушающие правила, в будущем должны наказывать намного более сурово. На этот раз нам нужно сделать все правильно. Вопрос изучается умными людьми», – сказал Румменигге.