Трент скинул мяч Асенсио в свою штрафную, и испанец забил «Ливерпулю»

Полузащитник удвоил преимущество команды в первом матче 1/4 финала чемпионов с (2:0, первый тайм).

Он забил после ошибки защитника Трента Александера-Арнолда. Англичанин скинул мяч в собственную штрафную, что позволило Асенсио выйти один на один и забить.

Марко забивает за «Реал» в четырех матчах подряд.

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