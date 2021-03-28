Трент скинул мяч Асенсио в свою штрафную, и испанец забил «Ливерпулю»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио удвоил преимущество команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0, первый тайм).
Он забил после ошибки защитника Трента Александера-Арнолда. Англичанин скинул мяч в собственную штрафную, что позволило Асенсио выйти один на один и забить.
Марко забивает за «Реал» в четырех матчах подряд.
Следить за игрой «Реала» и «Ливерпуля» можно по видеотрансляции или по текстовому онлайну на Sports.ru.
Тони «робот» Кроос выдал еще один шикарный заброс, и Асенсио отправил Алиссона вытаскивать из сетки второй мяч Футбольный мяч pic.twitter.com/ZQ9eWZFjxv— Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021