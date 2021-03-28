Трент скинул мяч Асенсио в свою штрафную, и испанец забил «Ливерпулю»

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио удвоил преимущество команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0, первый тайм).

Он забил после ошибки защитника Трента Александера-Арнолда. Англичанин скинул мяч в собственную штрафную, что позволило Асенсио выйти один на один и забить.

Марко забивает за «Реал» в четырех матчах подряд.

Следить за игрой «Реала» и «Ливерпуля» можно по видеотрансляции или по текстовому онлайну на Sports.ru.

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