Коутиньо снова прооперируют. Скорее всего, он пропустит остаток сезона

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжает восстанавливаться от травмы.
Футболист вновь улетел в Бразилию, где он будет прооперирован. Ему снова предстоит артроскопия, удаление части мениска.
Скорее всего, Коутиньо пропустит остаток сезона.
Первая операция была проведена в январе. После нее бразилец продолжал ощущать дискомфорт. В марте была проведена повторная операция, предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции пошло неудачно.
В этом сезоне игрок провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.