Коутиньо снова прооперируют. Скорее всего, он пропустит остаток сезона

Полузащитник «Барселоны» продолжает восстанавливаться от травмы.

Футболист вновь улетел в Бразилию, где он будет прооперирован. Ему снова предстоит артроскопия, удаление части мениска.

Скорее всего, Коутиньо пропустит остаток сезона.

Первая операция была проведена в январе. После нее бразилец продолжал ощущать дискомфорт. В марте была проведена повторная операция, предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции пошло неудачно.

В этом сезоне игрок провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.