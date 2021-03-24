Семак о вакцинации: «Для меня это логичный шаг. Давления на игроков или коллег быть не может, каждый сам должен решить»

Главный тренер высказался о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

– Почему по ходу сезона вы не называли фамилии игроков, которые заболевали коронавирусом?

– Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь. Любая болезнь – в первую очередь личное дело. И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер?

Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными – и что, каждый раз надо всем все объяснять? Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать.

Словом, в прошлом году любой вечерний звонок клубного доктора вызывал у меня обоснованную тревогу, да и сейчас болезнь никуда не испарилась. Но все-таки на данный момент у многих наших ребят уже есть иммунитет, кто-то сделал прививку от коронавируса.

– Как лично вы относитесь к вакцинации?

– Я уже говорил, что привился, для меня это логичный шаг. При этом никакого давления на игроков или на моих коллег по штабу с моей стороны нет и быть не может. Каждый сам должен решить для себя, как поступать. Знаю всех, кто у нас уже вакцинировался, но фамилии называть не стану.

А вообще все эти ковидные нюансы – очень тонкий и индивидуальный момент. Достаточно посмотреть на то, кто и как выходит из болезни. Опять же без имен, но одни восстанавливались быстро, а другим требовалось куда больше времени.

Совсем не хочу сказать, что коронавирус – личная проблема главного тренера «Зенита». Для всех моих коллег без исключения все это стало настоящей головной болью, – сказал Семак.