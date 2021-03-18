Сульшер об Агуэро в «МЮ»: «Я не одобряю такие шаги. Верность – важная ценность»

Главный тренер исключил возможность трансфера нападающего , который в скором времени уйдет из .

«Если бы я перешел к сопернику, играя за «Манчестер Юнайтед», что бы стало с моей верностью? Верность – одна из ценностей, которые очень важны для меня. Поэтому я не жду, что игрок, который 10 лет играл за клуб, захотел бы перейти к сопернику по соседству.

Я знаю, что мы профессионалы, но если ты играл за «Манчестер Юнайтед», ты не переходишь в «Манчестер Сити». Были такие примеры, но если начистоту, то я не одобряю такие шаги. Я не хочу называть имена, но вы все знаете, о ком я говорю», – сказал Сульшер.

Более 40 игроков выступали и за «Юнайтед», и за «Сити». Из бывших одноклубников Сульшера впоследствии за «горожан» играли Энди Коул и Петер Шмейхель. Карлос Тевес перешел в «Сити» в 2009 году сразу после окончания контракта с «МЮ».