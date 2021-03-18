Черчесов – Черданцеву о составе: «Будете главным тренером, сделаете, как посчитаете нужным»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на критику своих решений со стороны комментатора Георгия Черданцева.

«Я вижу, как команда тренируется. Если бы игроки были уставшие, тогда одно. Но на тренировках они свежие. Жирков на своей позиции, не играя пару месяцев, 60 минут вместе с Кудряшовым помог выключить Иличича. У нас сейчас 3 очка. До этого он 3 матча играл на своем уровне.

Камень в огород его конкурентов? Камни разные бывают. Если мы видим, что он поможет нам, то надеемся, что он будет играть. У нас есть игрок, который может сыграть без потери качества. Сколько сыграет? Это другой вопрос. Сейчас он приехал на сборы, мы его за 4 дня подготовили. Вот так он нам помог.

Не поменяли игроков на третий матч? Вы когда-нибудь играли три матча подряд? Кто сказал, что это тяжело? Это ваше мнение. Будете главным тренером, тогда сделаете, как посчитаете нужным. Я посчитал, что надо так играть. Все.

Мы же неслучайно ставим того или иного игрока. Мы же видим по тренировкам. Только 4 игрока провели полные 3 матча.

Дзюба? Был бы он посвежее, забил бы в одном моменте. Есть обойма игроков, готовых играть. Мы с ними разговариваем и видим, готовы они или нет. Ваше мнение мы принимаем, но делаем, как видим», – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».