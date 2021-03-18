Станислав Черчесов: «В бане стараюсь быть не главным тренером, а старшим товарищем. Это сближает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о походах команды в баню.

– Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

– Конечно. Жизнь же проходит не только на зеленом прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий.

В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре. Это сближает.

Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошел и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным, – сказал Черчесов.