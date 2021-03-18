Кейн вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров АПЛ, догнав Дефо. Только Агуэро забил больше среди действующих игроков

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1, перерыв).
Это 161-й и 162-й голы англичанина в Премьер-лиге. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории АПЛ с Джермейном Дефо.
Из действующих игроков больше Кейна в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 181 мяч.
Топ лучших бомбардиров АПЛ:
1. Алан Ширер – 260 голов;
2. Уэйн Руни – 208;
3. Энди Коул – 187;
4. Серхио Агуэро – 181;
5. Фрэнк Лэмпард – 177;
6. Тьерри Анри – 175;
7. Робби Фаулер – 163;
8-9. Харри Кейн – 162;
8-9. Джермейн Дефо – 162.