Кейн вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров АПЛ, догнав Дефо. Только Агуэро забил больше среди действующих игроков

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1, перерыв).

Это 161-й и 162-й голы англичанина в Премьер-лиге. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории АПЛ с Джермейном Дефо.

Из действующих игроков больше Кейна в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 181 мяч.

Топ лучших бомбардиров АПЛ:

1. Алан Ширер – 260 голов;

2. Уэйн Руни – 208;

3. Энди Коул – 187;

4. Серхио Агуэро – 181;

5. Фрэнк Лэмпард – 177;

6. Тьерри Анри – 175;

7. Робби Фаулер – 163;

8-9. Харри Кейн – 162;

8-9. Джермейн Дефо – 162.

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