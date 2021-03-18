Кейн вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров АПЛ, догнав Дефо. Только Агуэро забил больше среди действующих игроков

Нападающий Харри Кейн оформил дубль в матче с «Ньюкаслом» (2:1, перерыв).

Это 161-й и 162-й голы англичанина в Премьер-лиге. По этому показателю он теперь делит 8-е место в истории АПЛ с Джермейном Дефо.

Из действующих игроков больше Кейна в АПЛ забил только форвард «Манчестер Сити» – 181 мяч.

Топ лучших бомбардиров АПЛ:

1. Алан Ширер – 260 голов;

2. – 208;

3. Энди Коул – 187;

4. Серхио Агуэро – 181;

5. – 177;

6. Тьерри Анри – 175;

7. Робби Фаулер – 163;

8-9. Харри Кейн – 162;

8-9. Джермейн Дефо – 162.