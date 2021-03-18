Геннадий Орлов: «Что Гончаренко может дать «Краснодару»? Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков?»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об отставке тренера «Краснодара» и возможном приходе в клуб .

«Результаты команды сейчас никого не устраивают. У Мусаева не сложилось. Почему? Судя по всему, игроки уже не доверяли тренеру, которому не хватало авторитета. Это проблема.

Футболисты, наверное, не понимали и не видели у Мусаева тренерской философии, идеи. Есть же такое выражение: «Мы играли за тренера!» Вот это не тот случай.

Как можно оценивать тренера? По прогрессу футболистов. Шапи два года назад подавал большие надежды. Но ведь он остановился в развитии, абсолютно не вырос с точки зрения мастерства. Ни в чем не прибавил. И Макаров в «Рубине» выглядит уже предпочтительнее.

Вот вам показатель работы Мусаева. Шапи сейчас очень предсказуем, защитники с ним справляются. В целом сейчас в «Краснодаре» нужно создавать новую команду. Ставить во главе нее сильного, авторитетного специалиста со своими четкими идеями, философией. Который не будет слушать чьих-либо советов, а станет гнуть свою линию.

Гончаренко? Знаете, я довольно сдержанно к нему отношусь. Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков? Ну вот почему? Может быть, белорус пока не способен выводить игроков на новый уровень?

Что он может дать «Краснодару»? Нет ответа. Хватит ли ему авторитета для работы с легионерами?» – высказался Орлов.

«Краснодар» обещал оставить Мусаева даже после 10 поражений подряд. Но тренер ушел сам после встречи с Галицким