Брих назначен на матч «Реал» – «Ливерпуль» в 1/4 финала ЛЧ

УЕФА назначил судей на первые матчи 1/4 финала чемпионов, которые пройдут во вторник.

Главным арбитром игры – стал немец Феликс Брих. Его ассистентами будут Марк Борш, Штефан Лупп, четвертый рефери – Тобиас Штилер.

На матч – Дортмунд назначен Овидиу Хацеган из Румынии. Ассистенты арбитра – Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый рефери – Иштван Ковач.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени 6 апреля.

Бригада Хацегана работала на матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом». Тогда резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, после чего был обвинен в расизме. УЕФА оправдал судью.