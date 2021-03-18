Брих назначен на матч «Реал» – «Ливерпуль» в 1/4 финала ЛЧ

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УЕФА назначил судей на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник.

Главным арбитром игры «Реал»«Ливерпуль» стал немец Феликс Брих. Его ассистентами будут Марк Борш, Штефан Лупп, четвертый рефери – Тобиас Штилер.

На матч «Манчестер Сити»«Боруссия» Дортмунд назначен Овидиу Хацеган из Румынии. Ассистенты арбитра – Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый рефери – Иштван Ковач.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени 6 апреля.

Бригада Хацегана работала на матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом». Тогда резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, после чего был обвинен в расизме. УЕФА оправдал судью.

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