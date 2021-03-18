Васкес интересен «МЮ», «Челси», «Милану» и «Баварии». Он отказался продлевать контракт с «Реалом»

Полузащитник Лукас Васкес, вероятно, покинет «Реал» после того, как отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом.

«Реал» предлагал футболисту 3-летнее соглашение с 10-процентным понижением зарплаты. Отказ испанца от продления контракта выглядит окончательным. Если новое соглашение не будет подписано, Васкес станет свободным агентом летом.

Как пишет АВС, , , «Милан» и готовы предложить хавбеку 4-летний контракт с более высокой зарплатой, чем он сейчас получает в «Реале» (около 3,5 миллиона евро в год).

Васкес не только не согласен на понижение зарплаты, которое предлагает ему «Реал», но уверен, что его доход должен вырасти, поскольку его зарплата в всегда была слишком низкой.

В этом сезоне Васкес отыграл 22 матча в , забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.