Васкес интересен «МЮ», «Челси», «Милану» и «Баварии». Он отказался продлевать контракт с «Реалом»

Полузащитник Лукас Васкес, вероятно, покинет «Реал» после того, как отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом.
«Реал» предлагал футболисту 3-летнее соглашение с 10-процентным понижением зарплаты. Отказ испанца от продления контракта выглядит окончательным. Если новое соглашение не будет подписано, Васкес станет свободным агентом летом.
Как пишет АВС, «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Милан» и «Бавария» готовы предложить хавбеку 4-летний контракт с более высокой зарплатой, чем он сейчас получает в «Реале» (около 3,5 миллиона евро в год).
Васкес не только не согласен на понижение зарплаты, которое предлагает ему «Реал», но уверен, что его доход должен вырасти, поскольку его зарплата в «Мадриде» всегда была слишком низкой.
В этом сезоне Васкес отыграл 22 матча в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.