Джикия о Кокорине: «Классный футболист, огромный талант. Травмы не позволили ему раскрыться в «Спартаке»

Защитник оценил период выступления форварда за красно-белых.

– Как вы относитесь к Кокорину, и почему у него ничего не получилось?

– Отношусь хорошо. Мне хотелось, чтобы он играл за нас, потому что Саша – классный футболист. В этом я не лукавлю, потому что все знают, какой он огромный талант. Но травмы не позволили ему раскрыться и в «Спартаке» это показать.

– Вы давали интервью за два дня до декабрьских матчей с «Сочи» и «Зенитом», говорили, что Кокорин тренируется в общей группе. А потом он вдруг не полетел. Не допускаете, что он действительно «закосил», и у него был негласный запрет играть против этих двух команд, о чем говорят спартаковские болельщики?

– Не думаю, что это так. Еще и потому, что в «Фиорентине» проблемы со здоровьем у Кокорина продолжились, а ни один болельщик, надеюсь, не может предположить, что ему запрещено играть с «Ромой» или «Ювентусом».

– Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в интервью выражал недовольство отношением Кокорина к тренировкам в течение первой части чемпионата. Вы что-то подобное замечали?

– Особо не следил именно за Сашей. Мне в первую очередь надо было следить за собой, потом – за молодыми ребятами, кто как тренируется и выкладывается.

Может, со стороны смотрелось так, что и я иногда плохо тренировался, не добегал, не справлялся с работой, которую давал тренер по физической подготовке. Были такие ситуации. Порой случается, что делаешь все возможное, но не успеваешь. Все же живые люди, – сказал Джикия.