«Челси» лидирует в борьбе за Агуэро. Форвард хочет остаться в Англии

Нападающий Серхио Агуэро, который этим летом уйдет из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Челси».
32-летний футболист хотел бы остаться в Англии и продолжить выступать в Премьер-лиге. Он уверен, что еще многое может показать в этом чемпионате. По этой причине аргентинец отдает предпочтение «Челси», пишет Daily Mail.
При этом форвард не станет рушить отношения с «Манчестер Сити» и болельщиками клуба. Поэтому он откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», если получит от них предложения.
Лондонский клуб уже давно проявляет интерес к игроку. Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, когда он переходил из «Атлетико» в «Манчестер Сити».
Полную статистику футболиста, который провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол, можно изучить здесь.