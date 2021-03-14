«Челси» лидирует в борьбе за Агуэро. Форвард хочет остаться в Англии

Нападающий Серхио Агуэро, который этим летом уйдет из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в .

32-летний футболист хотел бы остаться в Англии и продолжить выступать в Премьер-лиге. Он уверен, что еще многое может показать в этом чемпионате. По этой причине аргентинец отдает предпочтение «Челси», пишет Daily Mail.

При этом форвард не станет рушить отношения с «Манчестер Сити» и болельщиками клуба. Поэтому он откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», если получит от них предложения.

Лондонский клуб уже давно проявляет интерес к игроку. Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, когда он переходил из «Атлетико» в .

Полную статистику футболиста, который провел в этом сезоне 8 матчей в и забил 1 гол, можно изучить здесь.