Гершкович о налоге на иностранных тренеров: «Это было благое дело, борьба за наш рынок труда. На иномарки же есть налог»

Председатель Объединения отечественных тренеров высказался о действовавшем с 2013 по 2015 год налоге на иностранных тренеров.

– В свое время вы поспособствовали введению налога на иностранных тренеров. Говорят, хотели его реанимировать?

– Считаю, что это было благое дело – именно из-за обилия в тот период тренеров, которые ничего собой не представляли. Я занимался этим вопросом, согласовывал его. Получил поддержку региональных лидеров нашего футбола, переговорил с ведущими членами исполкома.

Идеология была такая: если приедет хороший специалист, его контракт стоит дорого. И заплатить 10 миллионов рублей для клуба, который пошел на такие расходы, – это мизер. Мы это приняли, и в клубы платили 10 миллионов, в ФНЛ – пять (с 2013 по 2015 год клубы РПЛ платили 5 млн рублей, клубы ФНЛ – 2,5 млн рублей – прим. Sports.ru).

Когда Виталий Мутко во второй раз пришел в РФС, первое, что он сделал, – отменил этот налог. Почему-то для него это стало первостепенным делом. Но считаю, что налог на иностранных тренеров пусть немного, но сыграл положительную роль.

Пока он был, бедные клубы перестали приглашать неподобающих специалистов из-за рубежа, и многие наши тренеры получили рабочие места. Это борьба за наш рынок труда. Звучит немного грубовато, но у нас же на иномарки есть дополнительный налог.

– Вот только, Михаил Данилович, это не делает «Жигули» лучше.

– Понимаю это. И тем не менее зачем небогатым командам приглашать иностранных специалистов, которые, грубо говоря, не лучше «Жигулей»? Если вы хотите «Мерседес» – значит, у вас есть деньги, чтобы заплатить налог и помочь развиваться нашему тренерскому корпусу.

«Мерседес» кому нужен? Командам, которые ставят самые высокие задачи, играют в Европе, где необходим серьезный тренерский опыт. Вполне оправданно, что приглашал иностранцев. Он за них платил, и никто этим не возмущался, – сказал Гершкович.