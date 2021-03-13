Али Соу: «Карпин – лучший тренер для меня. Он сильный мотиватор и большая личность»

Нападающий «Ростова» Али Соу рассказал о качествах главного тренера команды Валерия Карпина.
– Что можешь сказать про Карпина?
– Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться – на каждой тренировке он дает нам много знаний.
– Какой главный совет он дал тебе?
– Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.
– Говорят, у него жесткие тренировки.
– Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.
Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.
– Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?
– Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.
– Карпин – лучший тренер в твоей карьере?
– Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший – Карпин. Я очень многому у него учусь.
Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне.
И что еще очень важно для меня – мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами, – сказал Соу.