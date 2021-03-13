Али Соу: «Карпин – лучший тренер для меня. Он сильный мотиватор и большая личность»

Нападающий рассказал о качествах главного тренера команды .

– Что можешь сказать про Карпина?

– Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться – на каждой тренировке он дает нам много знаний.

– Какой главный совет он дал тебе?

– Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.

– Говорят, у него жесткие тренировки.

– Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.

Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

– Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?

– Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.

– Карпин – лучший тренер в твоей карьере?

– Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший – Карпин. Я очень многому у него учусь.

Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне.

И что еще очень важно для меня – мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами, – сказал Соу.