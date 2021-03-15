Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Сампдорию», «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» – «Удинезе»

В 29-м туре итальянской Серии А сегодня «Милан» принимает «Сампдорию».
Также сегодня состоится туринское дерби между «Торино» и «Ювентусом».
Завершится тур матчем «Болоньи» и «Интера».
29-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 57 Куальярелла.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46), Беннасер (Тонали, 60), Кессиэ, Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо, Ибрагимович.
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Сампдория –
Аудеро, Тонелли, Берешиньски, Колли, Ауджелло, Дамсгор, Адриен Силва, Кандрева, Торсбю, Габбьядини (Аскильдсен, 62), Куальярелла.
- Предупреждения:
- Колли (32), Торсбю (39), Салемакерс (45), Адриен Силва (45), Беннасер (50).
- Удаление:
- Адриен Силва (59).
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.