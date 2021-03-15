Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Сампдорию», «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» – «Удинезе»

В 29-м туре итальянской Серии А сегодня принимает «Сампдорию».

Также сегодня состоится туринское дерби между «Торино» и .

Завершится тур матчем «Болоньи» и .

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А