Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Сампдорию», «Ювентус» против «Торино», «Аталанта» – «Удинезе»

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В 29-м туре итальянской Серии А сегодня «Милан» принимает «Сампдорию». 

Также сегодня состоится туринское дерби между «Торино» и «Ювентусом»

Завершится тур матчем «Болоньи» и «Интера»

Чемпионат Италии

29-й тур

Милан – Сампдория 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 57 Куальярелла.
МиланДоннарумма, Тео, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46), Беннасер (Тонали, 60), Кессиэ, Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо, Ибрагимович.
СампдорияАудеро, Тонелли, Берешиньски, Колли, Ауджелло, Дамсгор, Адриен Силва, Кандрева, Торсбю, Габбьядини (Аскильдсен, 62), Куальярелла.
Предупреждения:
Колли (32), Торсбю (39), Салемакерс (45), Адриен Силва (45), Беннасер (50).
Удаление:
Адриен Силва (59).

 

Дженоа – Фиорентина
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Верона
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Кротоне
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Парма
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Рома
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Специя
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Ювентус
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Болонья – Интер
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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