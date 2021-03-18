Палмери о Кокорине в «Фиорентине»: «Прогнозы не очень хорошие. Возможно, стоит поменять команду»

Итальянский журналист поделился мнением о перспективах нападающего в «Фиорентине».

– В России многие считают, что Кокорин не заиграет в «Фиорентине». Что думают об этом в Италии?

– Причина этих беспокойств заключается в том, что Александр прибыл в команду при уже бывшем главном тренере , которого недавно уволили.

Кокорин и при нем не получил места в составе, тогда почему должен получить его сейчас, когда командой руководит Якини, который его не подписывал? Плюс ко всему с того момента, как Кокорин прибыл во Флоренцию, очень сильно прибавил его конкурент по атаке .

Так что Александру будет тяжело бороться за место в старте. Новый тренер «Фиорентины» Якини обычно использует только одного чистого форварда.

Прогнозы для Александра не очень хорошие. Но Кокорин – инвестиция «Фиорентины», так что они заинтересованы в том, чтобы она оправдалась. Нужно дождаться ближайших матчей.

– Кокорин подходит под видение игры Якини?

– Якини использует одного форварда, в отличие от Пранделли. Вряд ли будет выходить сразу пара.

Чтобы заиграть, Кокорин должен заслужить доверие тренера и выиграть конкуренцию у Влаховича.

– Вы верите, что Кокорин сможет показать себя в Серии А? Или он вернется в Россию?

– Честно говоря, у «Фиорентины» сейчас есть Влахович. Кокорину будет очень трудно.

Влахович сейчас – одна из молодых восходящих звезд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно, – сказал Палмери.