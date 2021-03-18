Палмери о Кокорине в «Фиорентине»: «Прогнозы не очень хорошие. Возможно, стоит поменять команду»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
– В России многие считают, что Кокорин не заиграет в «Фиорентине». Что думают об этом в Италии?
– Причина этих беспокойств заключается в том, что Александр прибыл в команду при уже бывшем главном тренере Чезаре Пранделли, которого недавно уволили.
Кокорин и при нем не получил места в составе, тогда почему должен получить его сейчас, когда командой руководит Якини, который его не подписывал? Плюс ко всему с того момента, как Кокорин прибыл во Флоренцию, очень сильно прибавил его конкурент по атаке Душан Влахович.
Так что Александру будет тяжело бороться за место в старте. Новый тренер «Фиорентины» Якини обычно использует только одного чистого форварда.
Прогнозы для Александра не очень хорошие. Но Кокорин – инвестиция «Фиорентины», так что они заинтересованы в том, чтобы она оправдалась. Нужно дождаться ближайших матчей.
– Кокорин подходит под видение игры Якини?
– Якини использует одного форварда, в отличие от Пранделли. Вряд ли будет выходить сразу пара.
Чтобы заиграть, Кокорин должен заслужить доверие тренера и выиграть конкуренцию у Влаховича.
– Вы верите, что Кокорин сможет показать себя в Серии А? Или он вернется в Россию?
– Честно говоря, у «Фиорентины» сейчас есть Влахович. Кокорину будет очень трудно.
Влахович сейчас – одна из молодых восходящих звезд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно, – сказал Палмери.