Рибальта уходит из «Зенита». Клуб подтвердил

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта покидает клуб.

Ранее стало известно, что функционер написал заявление об уходе из питерской команды.

«Информация соответствует действительности.

Контракт Рибальты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле.

Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем.

Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Испанский специалист работал в «Зените» с 2018 года.

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