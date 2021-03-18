Рибальта уходит из «Зенита». Клуб подтвердил

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта покидает клуб.
Ранее стало известно, что функционер написал заявление об уходе из питерской команды.
«Информация соответствует действительности.
Контракт Рибальты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле.
Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем.
Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.
Испанский специалист работал в «Зените» с 2018 года.