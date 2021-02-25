Килиан Мбаппе: «Говорю себе, что я лучший, выходя на поле, а ведь я играл и против Месси, и против Роналду. Так ты не ставишь себе границ»

Нападающий высказался об отношении к себе.

«Всякий раз, когда выхожу на поле, я говорю себе, что являюсь лучшим. А я ведь играл и против Месси, и против . Они более качественные футболисты, чем я, они добились миллиарда разных вещей, которых нет у меня. Но в голове я всегда говорю себе, что являюсь лучшим, потому что так ты не ставишь себе никаких границ и пытаешься показывать лучший футбол.

Конечно, иногда люди не понимают этого, потому что вокруг этой темы создан определенный барьер. Мы не объясняем друг другу, что такое эго», – сказал Мбаппе в интервью RMC Sport.