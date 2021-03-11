«Челси» может подписать Агуэро. Форвард хотел бы остаться в Англии в случае ухода из «Сити»

Пока не известно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий , сейчас выступающий за «Манчестер Сити».

Над возможностью подписания контракта с 32-летним форвардом думает , пишет Daily Mail.

Лондонский клуб уже давно проявляет интерес к игроку. Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, когда он переходил из «Атлетико» в .

По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за команду Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити». Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом, клуб не начинал переговоры о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о переходе в «блауграну».

Полную статистику футболиста, который провел в этом сезоне 8 матчей в и забил 1 гол, можно изучить здесь.