«Челси» может подписать Агуэро. Форвард хотел бы остаться в Англии в случае ухода из «Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро возможные трансферы Футбол

Пока не известно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий Серхио Агуэро, сейчас выступающий за «Манчестер Сити».

Над возможностью подписания контракта с 32-летним форвардом думает «Челси», пишет Daily Mail.

Лондонский клуб уже давно проявляет интерес к игроку. Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, когда он переходил из «Атлетико» в «Манчестер Сити».

По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за команду Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити». Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом, клуб не начинал переговоры о продлении соглашения. 

Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о переходе в «блауграну».

Полную статистику футболиста, который провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол, можно изучить здесь.

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