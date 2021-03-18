«Однажды достал бутылку виски и выпил залпом. Так нервничал, что поначалу даже не брало». Янбаев об аэрофобии

Бывший защитник рассказал о своей боязни летать на самолетах.

– Павлюченко рассказывал, что у тебя жуткая аэрофобия. Расскажи о самом страшном полете.

– В 2010-м, при Семине, возвращались из Испании со сборов «Локомотива». Когда пролетали над Альпами, затрясло так, что у меня началась жуткая паника. Стюардесса отвела меня в хвост самолета, пристегнула двойным ремнем и села в кресло напротив.

Говорю: «Нас же очень сильно трясет, да? Мне страшно». Она отвечает: «Это реально серьезная турбулентность, я сама боюсь». Смотрю на нее и понимаю, что она реально нервничает. Из-за этого стало совсем жутко.

Нас продолжает кидать в разные стороны, туда-сюда! Все сильнее и сильнее… Я не выдержал: достал бутылку виски, которую вез в подарок родителям, и выпил залпом. Нервничал так сильно, что меня поначалу даже не брало.

Второй случай произошел в моем последнем сезоне в «Локо»: во время посадки почти коснулись полосы, но в последний момент самолет тряхануло, и пилот резко ушел на второй круг. Было неприятно.

Еще когда летели в Турцию с семьей, в крыло молния попала. Я сидел у окна и все видел. Мы уже снижались над Анталией – чуть-чуть потрясло, и на этом все кончилось. По сравнению с тем, что было в самолете из Испании, это просто ничто.

– Говорят, аэрофобию можно побороть, если побываешь в кабине пилота и увидишь, как все работает.

– А я заходил несколько раз. В «Кубани» хорошо общались с начальником команды – Андрей Степаныч меня и машину научил водить, и пару раз организовал поход в кабину.

Перед посадкой я заходил, видел взлетную полосу – пилоты мне все объясняли. Прикольно! Но аэрофобия никуда не делась, к сожалению, – рассказал Янбаев.