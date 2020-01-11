Иркутский «Зенит» прекратил существование. Игрокам клуба ПФЛ не платили 9 месяцев

Иркутский сообщил о том, что клуб прекращает свое существование.

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.

Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.

Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы.

Еще одна команда на кладбище иркутского футбола», – говорится в заявлении клуба.

Вратарь команды Илья Кунгуров рассказал о многомесячных долгах по зарплате в команде.

«Оставшиеся туры не будут доиграны. На тренировке сегодня присутствовали всего 10 человек.

Руководство не выплачивает нам зарплату на протяжении девяти месяцев, но на собрании Кобзев пообещал, что долги будут рассчитаны, но никто не знает, когда это произойдет», – сообщил Кунгуров ТАСС.

«Зенит» в нынешнем сезоне выступал в группе-2 Олим-ПФЛ и до зимнего перерыва занимал 12-е место.

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