Черданцев про ФНЛ и ПФЛ: «Там есть футбол и деньги? Договорняки и распил есть»

Комментатор поделился мыслями о возможных изменениях в российском футболе.

«Как все стали вдруг переживать за ФНЛ и ПФЛ. Андрей Аршавин высказывается (уже не первый раз) за возвращение к системе весна-осень. Странно, Андрей – петербуржец, вроде ближе к Европе, а Петербург всегда отличался прогрессивностью мысли.

На мой взгляд, идея о возвращении к весне-осень категорически противоречит прогрессу. Но Аршавина тоже беспокоит судьба ФНЛ и ПФЛ.

Сегодня вот Денис Глушаков высказал подобное беспокойство.

Извините. А что, там есть футбол? Там есть деньги, частные клубы, конкуренция? Трибуны ломятся от зрителей? За правами на трансляции матчей стоят в очереди? Клубы ведут отчаянную борьбу за повышение в классе? Там появляются и растут талантливые тренеры?

Нет же. Мы знаем, что там точно есть. Договорные матчи. Доказано. А также другие элементы системы «распил-футбола». И этого вполне достаточно, чтобы не переживать.

Что переживать о том, чего нет? То есть, оно есть, конечно, но точно не для развития футбола в стране. И то что есть, уже давно требует кардинальных реформ. Не календарных, а по содержанию и составу участников.

Что будет, если гипотетически закрыть низшие Лиги для перезапуска системы? Умрет футбол? Да нет. Ничего не случится.

Любительский (а это главное) как был лидером по количеству клубов в Европе, так и останется. Без всяких профессиональных клубов в городах, где в футбол играют, потому что любят, но на него не ходят, потому что нет денег и не интересно.

Профессиональный футбол сегодня в России – это только РПЛ. Ведущие клубы и их академии. Не только, кстати, в Москве и Петербурге.

Они и только они являются сегодня и еще долго будут оставаться главной движущей силой футбола в России. И именно поэтому они должны диктовать условия, и вся структура соревнований в профессиональном футболе должна быть подстроена под них.

А хотят ли в низших лигах по-настоящему играть в футбол? И сколько желающих? Вот и посмотрим», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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