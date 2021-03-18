Донован предложил наказывать клубы за дискриминационные действия игроков: «Если бы с клуба сняли 10 очков, то игрокам бы объяснили, почему это важно»

Бывший форвард сборной США Лэндон Донован выразил мнение, что санкции в отношении клубов, а не отдельных лиц, помогут решить проблему дискриминации в футболе.

Осенью прошлого года команда «Сан-Диего Лоял», которую тренирует 39-летний Донован, дважды уходила с поля по ходу матчей – из-за расистского оскорбления в первом случае и из-за гомофобного – во втором.

Футболисты «Сан-Диего» в игре с «Финикс Райзинг» ушли с поля после того, как один из игроков аризонской команды предположительно оскорбил на почве ориентации полузащитника Коллина Мартина, открытого гея.

«Люди реагируют, когда есть последствия. Могу вам пообещать – если бы с клуба сняли 10 очков [за дискриминацию], и из-за этого он не попал бы в плей-офф, то в следующем сезоне в клубе бы поработали, чтобы объяснить игрокам, почему это важно.

Но, надеюсь, игроков будут обучать не только из-за угрозы последствий, но и чтобы они поняли: слушай, это вообще-то неприятно, когда говорят такое.

Можно подумать, что это не такая уж большая проблема, но парень имел с этим дело всю жизнь. Люди всю жизнь называли его геем или оскорбляли. Это ненормально.

Так что как только процесс начнется, клубы начнут быть проактивными, чтобы с них не снимали очки – потому что их это волнует, будем честны – также начнут происходить изменения в поведении людей.

Когда меняешь свое поведение, со временем меняются твои убеждения», – сказал Донован.

Клуб USL «Сан-Диего» во второй раз ушел с поля – из-за гомофобного оскорбления. На прошлой неделе – из-за расистского