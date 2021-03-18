Черчесов о Дзюбе: «Даже когда он играет неярко, действует полезно. Невозможно забивать по 2 гола в каждом матче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре нападающего на старте отбора ЧМ-2022.

– Я бы хотел спросить про Дзюбу и его физическое состояние. Артем пропустил сбор из-за коронавируса. Казалось, что он восстановился. Матч со Словенией вообще эпохально провел – остался в шаге от рекорда Кержакова по голам за сборную. Против Словакии ему было одному тяжело в атаке.

– Он был в хорошем состоянии. Врать не буду, цифры пока не смотрел. Когда результат отрицательный, кажется, что никто ничего не делал.

У меня нет данных, какие дистанции он проделывал. А 50% борьбы он выиграл, создавал моменты для партнеров. Можно играть неярко, но полезно. Даже в тех играх, в которых он играет неярко, он играет полезно. И некоторые игроки тоже [это делают]. В каждой игре забивать по два гола невозможно, хотя нам бы хотелось (смеется).

Но он сыграл полезно. Моменты через него создавались. Он там скинул Головину – жалко не дотянулся. Другое что, три игры – сложно, – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».