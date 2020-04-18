Клубы РПЛ оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 млрд рублей

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Sports.ru выпустил документальный фильм об экономическом кризисе в футболе. Посмотреть его можно здесь.

По информации Sports.ru, в апреле, заполняя предварительную документацию о кризисе для РПЛ, РФС и Минспорта, клубы российской Премьер-лиги оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 миллиардов рублей.

Данная оценка включает в себя и билетную выручку, и замороженные спонсорские контракты. Разумеется, она не окончательна, так как окончание периода заморозки пока неизвестно. 

Общие доходы всей футбольной индустрии в России оцениваются в 75 миллиардов рублей.

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