Хуан Куадрадо: «Роналду – один из лучших в мире. Он подает пример, у него можно только учиться. Я не поверил, когда он перешел в «Юве»

Полузащитник «Ювентуса» поделился мыслями о вылете команды из чемпионов на стадии 1/8 финала от «Порту» (1:2, 3:2), а также высказался о .

«Это футбол. Все думают, что пройти дальше легко, но это не так. Если тебе не удается реализовать мечту, то это не из-за того, что ты слаб. Нужно работать до тех пор, пока не получится. Этим мы и займемся. Все зависит от нас. Я уверен, что – отличная команда, которая сможет добиться успеха.

Роналду – один из лучших игроков мира. Это профессионал, у которого можно только учиться. Криштиану подает пример тем, с каким желанием он работает на каждой тренировке и во время каждой игры. Когда он перешел в «Юве», я не поверил».

О том, что Куадрадо пришлось отдать Роналду 7-й номер после его прихода в клуб

«Для меня это не так важно. Важнее – выходить на поле. Для меня возможность отдавать имеет большую значимость, чем возможность получать что-то», – сказал Куадрадо.