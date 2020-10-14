«МЮ» не хочет переплачивать за Санчо и оценивает его в 50-60 млн фунтов. Игрок намерен вернуться в АПЛ летом

сомневается в необходимости подписывать контракт с полузащитником дортмундской .

Как пишет Eurosport, футболист хочет вернуться в Англию к следующему сезону. В «Манчестер Юнайтед» до сих пор заинтересованы в сотрудничестве с игроком, но не слишком воодушевлены возможностью организовать такую сделку.

Клуб хочет узнать, в какую сумму «Боруссия» оценивает англичанина, и надеется, что цена на игрока существенно снизилась. «Юнайтед» не хочет платить за Санчо сумму, близкую к 100 млн фунтов. В клубе полагают, что в нынешних условиях его стоимость – 50-60 млн фунтов. В скором времени «Боруссия» сообщит руководству «МЮ» свой взгляд на этот вопрос.

Английский клуб был очень разочарован после того, как прошлым летом сделка по Санчо сорвалась, однако не жалеет о том, что ситуация сложилась именно так.

В этом сезоне Санчо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 21 игре Бундеслиги. Полную статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.